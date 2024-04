Uwaga, kierowcy! Utrudnienia na ulicach Wrocławia w ramach projektu szybkiej wymiany nawierzchni

Spore utrudnienia na Legnickiej we Wrocławiu

Wymiana nawierzchni na ulicy Legnickiej, jednej z głównych arterii Wrocławia, stanowi znaczące wyzwanie zarówno dla wykonawców, jak i kierowców. Odcinek od Centrum Handlowego Magnolia do ulicy Stacyjnej , liczący 600 metrów, jest obecnie remontowany. Rozpoczęcie prac 7 kwietnia zaskoczyło wielu kierowców, zwłaszcza że drogowcy zajęli środkowy pas, wprowadzając ruch wahadłowy. W godzinach szczytu na tej trasie mogą tworzyć się znaczne zatory. ZDiUM przewiduje, że utrudnienia potrwają około tygodnia, co jest dobrą informacją dla osób regularnie korzystających z tej trasy.

Kolejne ulice w planach

ZDiUM nie zwalnia tempa i już przygotowuje się do rozpoczęcia prac na kolejnych ulicach. Wśród nich znajdują się takie, jak Gazowa, Sołtysowicka, Pilczycka, Królewiecka i aleja Karkonoska. To dobra wiadomość dla mieszkańców tych rejonów, którzy mogą spodziewać się znaczącej poprawy stanu nawierzchni.

Program Szybkich Wymian Nawierzchni jest odpowiedzią na zły stan wielu ulic we Wrocławiu, pogorszony przez uszkodzenia powstałe w trakcie zimy. ZDiUM zaplanowało zakończenie wszystkich prac do końca maja 2024 roku, co jest ambitnym, ale jak najbardziej realnym celem. Całkowity koszt renowacji ulic w ramach tego programu wyniesie ponad 21 mln złotych, co jest znaczną inwestycją w infrastrukturę miasta.

ZDiUM dokłada starań, aby prace przebiegały sprawnie i z minimalnymi niedogodnościami dla mieszkańców. Kierowcy powinni jednak przygotować się na zmiany w organizacji ruchu i śledzić bieżące informacje, aby na czas dostosować swoje trasy przejazdu.