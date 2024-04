Ostateczne wyniki wyborów do Rady Miejskiej we Wrocławiu. Oto nowa Rad Miasta Wrocławia

Wyniki wyborów samorządowych 2024 we Wrocławiu. Kto Zdobył Większość?

Pełne wyniki do Rady Miejskiej we Wrocławiu przyniosły kilka niespodzianek. Najwięcej mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska, ale kilka zaskakujących nazwisk pojawiło się na liście radnych. Największym zaskoczeniem jest brak Sergiusza Kmiecika , który nie zdobył miejsca w radzie. Także ojciec Jacka Sutryka nie zdobył wystarczającej liczby głosów.

Znamy skład Rady Miejskiej we Wrocławiu. Dużo nowych nazwisk. Komu zaufali wrocławianie?

Oto oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej we Wrocławiu na podstawie raportów ze wszystkich 330 obwodowych komisji wyborczych:

Największe zaskoczenia we Wrocławiu. Kto wszedł, a kto wypadł z Rady Miasta Wrocławia?

W skład Rady Miejskiej we Wrocławiu weszli aktywiści z Akcji Miasto czy Wrocławskiego Forum Osiedlowego. Wśród nowych radnych znaleźli się m.in. Jakub Janas, Jakub Nowotarski i Izabela Duchnowska.

Zaskakująco, z listy Jacka Sutryka do rady wszedł tylko jeden jego człowiek - Jarosław Krauze. Do rady nie dostał się m.in. ojciec Jacka Sutryka – Zbigniew Sutryk, Michał Górski, czy obecny przewodniczący rady – Sergiusz Kmiecik.

Warto zwrócić uwagę na kandydata z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu nr 5 - Bogusława Szpytmę, byłego burmistrza Kłodzka. Mimo niedawnej przeprowadzki do Wrocławia, Szpytma zdobył miejsce w radzie dzięki umowie koalicyjnej PiS z Suwerenną Polską.