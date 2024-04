Czy mieszkańcy Praczy Odrzańskich w końcu doczekają się wymarzonego basenu? Podpisywana jest petycja

Mieszkańcy Praczy Odrzańskich mobilizują się

"Planistyka miejska nie nadąża za tempem rozwoju mieszkalnego" - przekazują mieszkańcy Praczy Odrzańskich, którzy zbierają podpisy pod petycją w sprawie budowy nowego basenu na terenie osiedla. Obiekt miałby powstać w okolicy zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20, na terenie, który jest obecnie zajmowany przez stadninę koni.

Mieszkańcy Praczy Odrzańskich są zdeterminowani, aby na terenie ich osiedla powstał basen. Inwestycja nie jest nowym pomysłem, była obiecana już kilka lat temu. Według planów, zbiornik miał zostać zamontowany podczas budowy zespołu szkolno-przedszkolnego nr 20 przy ulicy Karpnickiej 2 we Wrocławiu, który został oddany do użytku w 2017 roku. Niestety, choć na terenie osiedla pojawiła się nowoczesna placówka edukacyjna, to basenu wciąż brak.