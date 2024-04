Właściciel wrocławskich neonów informuje, że liwkiduje atrakcję miasta! Urząd miasta zapewnia, że tak się nie staie Konrad Bałajewicz; Maciej Rajfur

Wrocławskie neony zostaną zdemontowane - to smutna wiadomość dla miłośników tych charakterystycznych świateł miasta. Właściciel neonów nie doszedł do porozumienia z magistratem, co oznacza koniec dla popularnej Galerii Neon Side przy ul. Ruskiej 46. Taką informację przekazał właściciel galerii. Tymczasem Urząd Miasta zapewnia, że tak się nie stanie.