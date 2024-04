"Arsenał" wrocławskiego MPK stale się powiększa. Na ulice miasta wyjadą nowe tramwaje i autobusy

Imponujące zakupy MPK Wrocław

Planowane zakupy autobusów hybrydowych

Oprócz wprowadzenia nowych tramwajów, MPK Wrocław ma także plany dotyczące modernizacji floty autobusowej. Przedsiębiorstwo przygotowuje się do zakupu autobusów hybrydowych, co ma przyczynić się do zmniejszenia emisji spalin oraz poprawy jakości powietrza w mieście.

Według przedstawiciela MPK: "Autobusy hybrydowe są świetnym rozwiązaniem dla naszego miasta. Pozwalają nam zmniejszyć negatywny wpływ komunikacji miejskiej na środowisko, jednocześnie oferując wysoki standard podróży dla pasażerów."