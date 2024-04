Mamy tu jakichś smakoszy piwa? Już niedługo we Wrocławiu odbędzie się Festiwal Piwa!

Tegoroczna edycja odbędzie się w Centrum Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych Czasoprzestrzeń we Wrocławiu, rozpoczynając się 12 kwietnia i trwając przez dwa dni, od godziny 18:00 do 00:00. Każdy uczestnik otrzyma szkło festiwalowe, do którego serwowane będą piwa w próbkach po 100 ml. Piwa będą rozlewane aż do wyczerpania zapasów. Nie przegap tej wyjątkowej okazji na odkrycie światowej klasy piw kraftowych! Do zobaczenia na Beer Geek Madness 2024!

Czasoprzestrzeń mieści się przy ulicy Tramwajowej 1/3 we Wrocławiu.

Aby dojechać do Centrum Kultury Akademickiej Czasoprzestrzeń we Wrocławiu tramwajem, możesz skorzystać z kilku linii tramwajowych, w zależności od twojego punktu wyjścia. Oto kilka opcji:

1. Linia tramwajowa 2 - Jeśli jesteś w centrum miasta, linia tramwajowa 2 kursuje przez centrum Wrocławia, więc możesz skorzystać z niej. Sprawdź rozkład jazdy, aby upewnić się, że tramwaj jedzie w kierunku Czasoprzestrzeni.