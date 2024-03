Koszmar w jednym z wrocławskich przedszkoli. Dwulatka z ciężkimi poparzeniami trafiła do szpitala

- Na rękach prawie nie było już miejsca na zastrzyki, więc po pewnym czasie dostała cewnik do szyi. Przez pierwszy tydzień dla Solomii bolesne było poruszanie się. Nie mogła chodzić przez dwa tygodnie. Lekarze stwierdzili, że to oparzenie drugiego stopnia z uszkodzeniem 18 proc. całego ciała, a przyczyna jest nieznana. Prawdopodobnie termiczna, ale nie wykluczyli, że może to być chemiczna. Lekarze z oddziału chirurgii dziecięcej i lekarz z prywatnej kliniki powiedzieli, że z pewnością było to spowodowane czynnikiem zewnętrznym, a nie reakcją alergiczną. Nie uważamy już przedszkola Kids&Co przy ulicy Wszystkich Świętych 5 za bezpieczne miejsce dla dzieci - dodaje pani Alicja.