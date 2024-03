Zmarł arcybiskup Marian Gołębiewski, były metropolita wrocławski. Kiedy odbędą się uroczystości pogrzebowe?

Arcybiskup Gołębiewski nie żyje

„Z chrześcijańską nadzieją życia wiecznego informujemy, że dziś 11 marca br. w godzinach południowych po ciężkiej chorobie odszedł do domu Ojca arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita senior archidiecezji wrocławskiej. O uroczystościach pogrzebowych poinformujemy wkrótce. Prosimy o modlitwę”. - czytamy na stronie archidiecezji wrocławskiej.

Na stronie archidiecezji nie zostały zamieszczone żadne informacje na temat przyczyny śmierci abpa Gołębiewskiego. Metropolita wrocławski urodził się 22 września 1937 roku w Trzebuchowie w wielkopolskim. Święcenia biskupie przyjął w 1996 roku i wtedy to objął diecezję koszalińsko-kołobrzeską. W 2004 roku, gdy ze względu na stan zdrowia ze stanowiska metropolity wrocławskiego ustąpił kard. Gulbinowicz, abp Gołębiewski otrzymał nominację na ten urząd z rąk papieża Jana Pawła II. Ingres do katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odbył 24 kwietnia 2004.