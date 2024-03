Pożar na wrocławskich Pilczycach! Zapaliła się wiata śmietnikowa. Może to być celowe podpalenie

Pożar wiaty śmietnikowej na Pilczycach

Pożar miał miejsce w czwartek, 14 marca, na ul. Szklarskiej we Wrocławiu. Z pożarem walczyły dwa zastępy straży pożarnej, policja i pogotowie ratunkowe. Szybko ugasili ogień, jednak we wnętrzu znajdował się mężczyzna, który został przetransportowany do szpitala..