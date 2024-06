Memoriał Melissy Heeter - zawody w dogfrisbee w Parku Południowym

Memoriał Melissy Heeter

Konkurencje w Dogfrisbee

We Wrocławiu można podziwiać czworonogi i ich właścicieli w pięciukonkurencjach - Freestyle, czyli pokaz dogfrisbee w stylu wolnym do podkładu muzycznego, Super-Pro Toss & Fetch - gdzie zbierane są punkty za chwyt frisbee na średnim dystansie, ThrowNGo - aportowanie przez psa frisbee rzuconego do stref punktowych, Frizgility - czyli konkurencję łącząco pokonywanie przeszkód z łapaniem frisbee oraz Time Warp - gdzie punkty zdobywa się poprzez jak najszybsze wykonanie trzech chwytów we wskazanych strefach.