Jan Szurmiej dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Ceremonia pogrzebowa na Powązkach Wojskowych w Warszawie

Jan Szurmiej zmarł w wieku 78 lat.

Artysta zrealizował ponad sto projektów reżyserskich oraz zagrał wiele ról filmowych i teatralnych. Znaczną część swojej kariery spędził we Wrocławiu. Uroczystość pogrzebowa, która odbyła się w kaplicy cmentarza powązkowskiego, zgromadziła wielu jego współpracowników z teatrów w całej Polsce. Jan Szurmiej był całkowicie zaangażowany w rozwój teatru, a jego wkład w tę dziedzinę był niezaprzeczalny.

Jan Szurmiej spoczął w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie.

Ceremonia pogrzebowa Jana Szurmieja, mająca charakter państwowy, odbyła się na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Tomasz Pawlak / Polska Press

Artysta urodził się w 1946 r. w Jaworze na Dolnym Śląsku. W latach 50. XX wieku uczęszczał do Szkoły Baletowej przy Operze Wrocławskiej. W latach 1965–1971 był aktorem Teatru Pantomimy Gest we Wrocławiu. W 1976 r. zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu w Warszawie. Od lat 70. do początku lat 90. związany był z Teatrem Żydowskim w Warszawie.