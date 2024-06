Festyn Rodzinny na Osiedlu Kuźniki oraz Koncert Zespołu Pieśni i Tańca AWF Wrocław Kalina. Zobaczcie zdjęcia jak się bawiły Kuźniki!

Festyn rodzinny i zabawa dla wszystkich

Festyn rodzinny na osiedlu Kuźniki cieszył się ogromnym powodzeniem. Fantastyczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom, w dużej mierze dzięki animatorom przebranym za piratów, którzy angażowali do zabawy zarówno dzieci, jak i rodziców. Na festynie można było znaleźć stoiska z różnymi drobiazgami, watą cukrową oraz zabawkami. Była również możliwość malowania twarzy, przejażdżki na kucyku lub autem terenowym. Artyści tworzyli obrazy na zamówienie, a punkt gastronomiczny serwował smaczne kiełbaski z grilla oraz dania przygotowane przez gospodynie z osiedla Kuźniki. Zabawa trwała do godziny 22:00.

Zespół Pieśni i Tańca AWF Wrocław Kalina

Zespół Pieśni i Tańca AWF Wrocław Kalina, założony w 1983 roku, działa głównie na Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Grupa, składająca się głównie ze studentów AWF, prezentuje tańce narodowe oraz pieśni i tańce z różnych regionów Polski. Koncert odbył się na placu przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 37 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Sarbinowskiej 10 we Wrocławiu. Występ stanowił integralną część kuźnickiego festynu osiedlowego.