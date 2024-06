Strefy kibica Euro 2024 we Wrocławiu. Sprawdź, gdzie oglądać transmisje z meczów Polski i inne spotkania turnieju

Wrocławscy kibice piłki nożnej już wkrótce będą obchodzić swoje święto - rozpoczyna się Euro 2024. To doskonała okazja, by spędzić ten czas z przyjaciółmi i wspólnie przeżywać sportowe emocje. Gdzie we Wrocławiu można będzie obejrzeć transmisje z Euro 2024? Oferta jest bardzo bogata i każdy znajdzie coś dla siebie, by doświadczyć niezapomnianych sportowych chwil.

Już za kilka dni oczy całego piłkarskiego świata będą skierowane na Niemcy, gdzie 14 czerwca rozpocznie się 17. edycja mistrzostw Europy. Euro 2024 może dostarczyć niezapomnianych emocji także polskim kibicom – nasza reprezentacja nie bez problemów zakwalifikowała się do udziału w turnieju i po raz kolejny weźmie udział w rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny kontynentu. Grupowymi rywalami Polaków będą Francuzi, Austriacy oraz Holendrzy. I choć o awans do kolejnej fazy turnieju może nie być łatwo, to Biało-Czerwoni mogą liczyć na gorące wsparcie kibiców.

Gdzie oglądać mecze Polaków na Euro 2024? Strefy kibica we Wrocławiu?

Wrocławscy kibice piłki nożnej będą mieli wyjątkową okazję do wspólnego przeżywania emocji Euro 2024 w Niemczech. Mecze piłkarskich mistrzostw Europy będzie można oglądać w Strefie Kibica Sports Baru - Browaru Stu Mostów, zlokalizowanym na Tarczyński Arenie Wrocław. Na esplanadzie przy lokalu zostanie ustawiony telebim o powierzchni 15 metrów kwadratowych, a dla widowni wydzielona zostanie specjalna przestrzeń. Dodatkowe atrakcje zapewnią niezapomniane wrażenia!

Stadionowa Strefa Kibica we Wrocławiu - lokalizacja, bezpłatny wstęp, atrakcje

W dni meczowe Strefa Kibica Sports Baru będzie nie tylko miejscem do wspólnego kibicowania i oglądania transmisji na żywo, ale również przestrzenią do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi.

Program przewiduje różnorodne atrakcje, takie jak:

Przekąski z krajów, których drużyny będą rozgrywać mecze

Urządzenia sprawnościowe, w tym boisko i bramka celnościowa

Piłkarzyki i konkursy z nagrodami

Wiele innych niespodzianek

Jak dojechać?

Wstęp do stadionowej Strefy Kibica będzie bezpłatny. Zlokalizowana będzie na esplanadzie, tuż obok Muzeum Śląska Wrocław i Sports Baru - Browaru Stu Mostów. Najłatwiejszy dostęp do niej będzie od strony ulicy Królewieckiej, przez bramofurty na esplanadzie, mijając Fan Shop Śląska Wrocław. Od ulicy Lotniczej należy poruszać się po esplanadzie wzdłuż terenów zielonych, mijając wejścia na sektor C.

Tu na żywo obejrzysz mecze Euro 2024. Te lokale we Wrocławiu oferują transmisje sportowe

AVH Śląsk Pub Cinema Paradiso, Wojciecha Bogusławskiego 99,

Cafe de France, Ratusz 20-22 /1A, 1b,

DB Hotel, Strzegomska 3,

DoubleTree by Hilton Wroclaw, Podwale 84,

FAM. Wrocław, Kolejowa 14,

Forest Chillout Bar, ul. Kamienna 75,

Forma Płynna Beach Bar, Wyspiańskiego 20,

Hot Spot Beach Bar, ul. Wejherowska 34,

Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum / Pub Blackboard, Pl. Konstytucji 3 Maja 3,

JKM Entertainment, ul. Ofiar Oświęcimskich 19,

Klubokawiarnia PRL, Ratusz 10,

Lokal STS Zakłady Bukmacherskie, Szybowcowa 5a,

Lokal STS Zakłady Bukmacherskie, Marszałka Józefa Piłsudskiego 110/1u,

Nocny Targ Tęczowa, Tęczowa 65,

Novotel Wrocław City, Wyścigowa 35,

Ogródek Bar Plażowy, ul. Wałbrzyska,

Polna Chillout Bar, ul. Semaforowa,

Prosto z Mostu Beach Bar, Pasterska 1,

Puro Hotel Wrocław, Włodkowica 6,

Q Hotel Plus Wrocław, Zaolziańska 2,

Rumbar Wrocław, Bogusławskiego 55,

Rumbar Rum&Seafood, św. Antoniego 2/4,

ShrimpHouse P, Strachocińska 170,

Stacja Pawia, Pawia 44,

Stara Odra Beach Bar, Zawalna 53,

Winners SteakHouse Pub Wrocław, Włodkowica 5,

ZaZoo Beach Bar, wyb. Wyspiańskiego 39e.

Terminarz Euro 2024. Kiedy grają Polacy?

Euro 2024 to piątym z kolei turniej o mistrzostwo Europy z udziałem reprezentacji Polski. Największy sukces nasi piłkarze odnieśli w 2016 roku na francuskich boiskach, kiedy to kadra pod wodzą Adama Nawałki dotarła do ćwierćfinału. Czy podopiecznym Michała Probierza uda się nawiązać do występu sprzed 8 lat? Na drodze do fazy pucharowej stoją bardzo silni rywale. Biało-Czerwoni rozpoczną udział w turnieju Euro 2024 meczem z Holandią, w niedzielę, 16 czerwca, o godz. 15. Następnie, w piątek, 21 czerwca, o godz. 18 w Berlinie czeka ich ważne starcie z Austrią, a fazę grupową zakończy spotkanie z Francją w Dortmundzie – we wtorek, 25 czerwca, godz. 18. Poniżej prezentujemy pełny terminarz piłkarskich mistrzostw Europy.

piątek, 14 czerwca 2024 grupa A: Niemcy – Szkocja (21:00, Monachium) sobota, 15 czerwca 2024 grupa A: Węgry – Szwajcaria (15:00, Kolonia)

grupa B: Hiszpania – Chorwacja (18:00, Berlin)

grupa B: Włochy – Albania (21:00, Dortmund) niedziela, 16 czerwca 2024 grupa D: Polska – Holandia (15:00, Hamburg)

grupa C: Słowenia – Dania (18:00, Stuttgart)

grupa C: Serbia – Anglia (21:00, Gelsenkirchen) poniedziałek, 17 czerwca 2024 grupa E: Rumunia – Ukraina (15:00, Monachium)

grupa E: Belgia – Słowacja (18:00, Frankfurt)

grupa D: Austria – Francja (21:00, Duesseldorf) wtorek, 18 czerwca 2024 grupa F: Turcja – Gruzja (18:00, Dortmund)

grupa F: Portugalia – Czechy (21:00, Lipsk) środa, 19 czerwca 2024

grupa B: Chorwacja – Albania (15:00, Hamburg)

grupa A: Niemcy – Węgry (18:00, Stuttgart)

grupa A: Szkocja – Szwajcaria (21:00, Kolonia) czwartek, 20 czerwca 2024 grupa C: Słowenia – Serbia (15:00, Monachium)

grupa C: Dania – Anglia (18:00, Frankfurt)

grupa B: Hiszpania – Włochy (21:00, Gelsenkirchen) piątek, 21 czerwca 2024 grupa E: Słowacja – Ukraina (15, Duesseldorf)

grupa D: Polska – Austria (18:00, Berlin)

grupa D: Holandia – Francja (21:00, Lipsk) sobota, 22 czerwca 2024 grupa F: Gruzja – Czechy (15:00, Hamburg)

grupa F: Turcja – Portugalia (18:00, Dortmund)

grupa E: Belgia – Rumunia (21:00, Kolonia) niedziela, 23 czerwca 2024 grupa A: Szkocja – Węgry (21:00, Stuttgart)

grupa A: Szwajcaria – Niemcy (21:00, Frankfurt)

poniedziałek, 24 czerwca 2024 grupa B: Albania – Hiszpania (21:00, Duesseldorf)

grupa B: Chorwacja – Włochy (21:00, Lipsk) wtorek, 25 czerwca 2024 grupa D: Francja – Polska (18:00, Dortmund)

grupa D: Holandia – Austria (18:00, Berlin)

grupa C: Anglia – Słowenia (21:00, Kolonia)

grupa C: Dania – Serbia (21:00, Monachium) środa, 26 czerwca 2024 grupa E: Słowacja – Rumunia (18:00, Frankfurt)

grupa E: Ukraina – Belgia (18:00, Stuttgart)

grupa F: Czechy – Turcja (21:00, Hamburg)

grupa F: Gruzja – Portugalia (21:00, Gelsenkirchen) sobota, 29 czerwca 2024 1/8 finału (I): 1A – 2C (21:00, Dortmund)

1/8 finału (II): 2A – 2B (18:00, Berlin) niedziela, 30 czerwca 2024 1/8 finału (III): 1C – 3DEF (18:00, Gelsenkirchen)

1/8 finału (IV): 1B – 3ADEF (21:00, Kolonia)

poniedziałek, 1 lipca 2024 1/8 finału (V): 1F – 3ABC (21:00, Frankfurt)

1/8 finału (VI): 2D – 2E (18:00, Duesseldorf) wtorek, 2 lipca 2024 1/8 finału (VII): 1E – 3ABCD (18:00, Monachium)

1/8 finału (VIII): 1D – 2F (21:00, Lipsk) piątek, 5 lipca 2024 1/4 finału (1): III – I (18:00, Stuttgart)

1/4 finału (2): V – VI (21:00, Hamburg) sobota, 6 lipca 2024 1/4 finału (3): VII – VIII (21:00, Berlin)

1/4 finału (4): IV – II (18:00, Duesseldorf) wtorek, 9 lipca 2024 1/2 finału: III/I – V/VI (21:00, Monachium) środa, 10 lipca 2024

1/2 finału: VII/VIII – IV/II (21:00, Dortmund) niedziela, 14 lipca 2024 FINAŁ (21:00, Berlin)

