Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu zaprasza do obejrzenia realistycznej makiety kolejowej w skali HO. Zapraszamy dzieci! Tomasz Pawlak

Sekcja modelarska stowarzyszenia przygotowała na żywo prezentację makiety składającej się z ponad 35 modułów, co daje podobną długość w metrach. To znacznie więcej niż prezentacja Klubu podczas ostatniej nocy muzeów. Ryszard Boduszek Zobacz galerię (24 zdjęcia)

W Sali Sesyjnej dworca Wrocław Główny będzie można podziwiać sporych rozmiarów makietę kolejową w skali H0 (1:87), przygotowaną przez Klub Sympatyków Kolei we Wrocławiu. To nie lada gratka dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć żywą kolej w miniaturze, poznać tajniki modelarstwa a jednocześnie zobaczyć realistycznie odwzorowany tabor kolejowy – również taki, którego na co dzień już nie zobaczymy na stalowych szlakach.