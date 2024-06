Festiwal Pasibrzucha powraca do Wrocławia z czwartą edycją. Sprawdź program i zobacz co będzie się działo! Tomasz Pawlak

Festiwal Pasibrzucha powraca do Wrocławia z edycją 2024 na Tor Wyścigów Konnych na Partynicach. Impreza rozpocznie się w piątek, 28 czerwca i potrwa do niedzieli, 30 czerwca. To trzy dni pełne fantastycznej zabawy! Na odwiedzających czekają kino plenerowe, koncerty i oczywiście mnóstwo jedzenia. Wstęp, jak co roku, jest darmowy.