Noc Świętojańska nad Baryczą to będzie prawdziwy Woodstock. Jeśli szukasz kwiatu paproci, to tu go znajdziesz! Zobaczcie zdjęcia

W najbliższy weekend, 21 i 22 czerwca, Milicz w sercu Doliny Baryczy stanie się miejscem magicznych obchodów Nocy Kupały – jednego z najbardziej tajemniczych i mistycznych świąt w naszej kulturze. Organizatorzy zapraszają wszystkich do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu, pełnym rytuałów, symboliki i magii, gdzie ogień, woda, miłość i natura odgrywają główne role.

Jeśli szukacie kwiatu paproci to w tym miejscu go znajdziecie. Dolina Baryczy to magiczne miejsce gdzie przyroda jest na wyciągnięcie ręki i zadziwia swoim pięknem.

Program obchodów święta Nocy Świętojańskiej

Piątek, 21 czerwca 19:00 – Gra terenowa "Poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci" Rozpoczęcie obchodów święta rozpocznie się od ekscytującej gry terenowej, prowadzonej przez profesjonalną ekipę z EKSPEDYCJI EXPRESS. Uczestnicy będą mieli okazję poszukiwać legendarnego kwiatu paproci, który według wierzeń przynosi szczęście, wiedzę i bogactwo.

Sobota, 22 czerwca 14:00 – Stoiska z rękodziełem Tego dnia od godzin popołudniowych, zapraszamy do odwiedzenia stoisk z rękodziełem, gdzie będzie można nabyć unikalne, ręcznie wykonane przedmioty.

18:00 – Koncert Dziewanny Muzyczna część wydarzenia rozpocznie się koncertem Dziewanny, która wprowadzi słuchaczy w liryczny i melancholijny nastrój.

19:30 – Ogłoszenie wyników gry terenowej Z niecierpliwością oczekujemy na ogłoszenie zwycięzców poszukiwań legendarnego kwiatu paproci.

21:30 – Spektakl "Noc Kupały" – Zespół Pieśni i Tańca ŁANY Po zachodzie słońca przeniesiemy się w czasy Słowian, dzięki spektakularnemu widowisku taneczno-muzycznemu w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca ŁANY z Poznania.

22:00 – Koncert zespołu Oreada Wieczór uświetni koncert zespołu Oreada, który zagra skoczne i folkowe melodie.

23:30 – Pokaz Ogni Los Fuegos Na zakończenie wieczoru, Teatr Ognia Los Fuegos przygotuje spektakularny pokaz ogni, który dopełni magiczną atmosferę Nocy Kupały.

Zapraszamy do Milicza 21 i 22 czerwca, by wspólnie celebrować Noc Kupały w malowniczej scenerii Doliny Baryczy. Do zobaczenia!

Informacje Organizacyjne:

Miejsce: Ostoja Konika Polskiego, Milicz

Data: 21-22 czerwca 2024

Bilety: Wstęp wolny! Dojazd z Wrocławia to tylko 45 minut trasą S5 do Trzebnicy, następnie drogą wojewódzką nr 15 prosto do Milicza. Organizatorzy przygotowali miejsca parkingowe. Chętni znajdą również miejsca noclegowe w wielu agroturystykach. Istnieje możliwość rozbicia namiotu po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą terenu Ostoja Konika Polskiego.

