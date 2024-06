Suempol Ladies Day na Partynicach królowała w niedzielę prawdziwa elegancja

Wyścigi konne na Partynicach

Suempol Ladies Day

Ale tym, co ściągnęło tłumy wrocławian na Wrocławski Tor Wyścigów Konnych nie były tylko gonitwy, ale Suempol Ladies Day. Partynicki hipodrom zamienił się w Ascot za sprawą pań, które wzięły udział w konkursie Wyścigowa elegancja. Podstawą stroju były fantazyjne nakrycia głowy, to one stanowiły najmocniejszy punkt wyścigowych stylizacji. Część pań postawiła na klasyczną elegancję, inne postanowiły zaszaleć, jeszcze innym pomysłem był strój stylizowany na dawne epoki. Nie da się odmówić żadnej z pań pomysłowości.