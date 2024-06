Nowa droga na jednym z najszybciej rozwijających się wrocławskich osiedli. Ile będzie kosztować budowa?

Lipa Piotrowska, obecnie najchętniej wybierane osiedle do zamieszkania we Wrocławiu, przeżywa prawdziwy boom demograficzny i infrastrukturalny. W ciągu ostatnich 13 lat liczba mieszkańców osiedli Widawa, Lipa Piotrowska i Polanowice niemal potroiła się - z 2480 w 2010 roku do 7147 w 2023 roku. To przekłada się na gęstość zaludnienia wynoszącą 790 osób na kilometr kwadratowy. Oprócz budowy nowych mieszkań, osiedle wzbogaci się również o szkołę dla 1200 dzieci oraz planowany jest również aquapark, co jeszcze bardziej podkreśla potrzebę rozbudowy infrastruktury drogowej.

Aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) podjął decyzję o budowie nowej drogi w miejscu dawnej ulicy Waniliowej. Nowy łącznik między ulicami Cynamonową a Pełczyńską ma za zadanie usprawnić ruch pojazdów, szczególnie w godzinach szczytu.