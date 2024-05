Eksplanada na wrocławskim Manhattanie cały czas w remoncie. Kiedy ponownie zacznie lśnić?

Postępy w pracach remontowych

Na obecnym etapie remontu planowane są kolejne istotne prace. W najbliższym czasie ekipy remontowe skupią się na budowie ścian pochylni od strony Ronda Regana oraz ukończeniu ostatniej części płyty w pobliżu pawilonu Diagnostyki. Po zakończeniu tych działań przewidziane jest ułożenie specjalnej nawierzchni z żywicy oraz montaż balustrad ze stali nierdzewnej, co ma być jednym z ostatnich etapów prac.

W ostatnich miesiącach udało się osiągnąć znaczący postęp w pracach nad esplanadą. Po aktualizacji dokumentacji projektowej kontynuowane były działania w rejonie pawilonu Diagnostyki, gdzie wyburzono pozostałe ściany i wybudowano je na nowo, opierając o nowe podpory i fundamenty. Kolejnym krokiem było otwarcie nowych schodów wejściowych od strony Ronda Regana, co jest zwiastunem dalszych prac i stopniowego zbliżania się do finalizacji projektu.

Przyczyny opóźnień

Inwestor, SM Piast, wskazuje kilka przyczyn, które wpłynęły na opóźnienie realizacji remontu. Kluczowe z nich to konieczność dodatkowych ustaleń z autorem projektu oraz wpływ zewnętrznych czynników, takich jak pandemia COVID-19 i wojna na Ukrainie. Te nieprzewidziane okoliczności przyczyniły się do odpływu pracowników i konieczności dostosowania planów.

- Wpływ na termin realizacji prac miała również pandemia, wojna na Ukrainie która spowodowała odpływ pracowników. Warto podkreślić, że podczas całego remontu konieczne było też zapewnienie mieszkańcom dostępu do pawilonów na terenie esplanady, co dodatkowo wydłużyło czas prac - dodaje Tomasz Jankowski ze ZDiUM .

Pomimo licznych przeszkód i opóźnień, zarówno inwestor, jak i wykonawcy są zgodni co do tego, że prace zakończą się w drugiej połowie bieżącego roku, co pozwoli mieszkańcom i odwiedzającym ponownie cieszyć się pełnią możliwości, jakie oferuje esplanada na wrocławskim Manhattanie.

