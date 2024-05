Rajd Koguta 2024 wystartował! Bierze w nim udział blisko 2500 niesamowitych pojazdów!

Nie tylko Rajd, ale misja charytatywna

2500 pojazdów na starcie

"To prawdopodobnie jeden z największych i najpopularniejszych w Europie wśród miłośników starej motoryzacji rajdów charytatywno-turystycznych. Podczas ósmej edycji, z Oławy wystartuje w sumie 2500 załóg. Wśród pojazdów na starcie pojawiły się, oprócz samochodów osobowych, także: około 300 jednośladów (rowerów, motorowerów i motocykli). W tym roku jedzie też trzydzieści traktorów. Do tego auta ciężarowe, autobusy i najróżniejsze przyczepy, począwszy od bagażowych, poprzez kempingowe" - wylicza Tomasz Jurczak, organizator Rajdu Koguta.

"Chcemy Was prosić o ogromną rozwagę i bezpieczną jazdę. Pamiętajcie, że to nie jest wyścig a rajd charytatywny, krajoznawczy i rodzinny. Wprowadzamy całkowity zakaz marudzenia! Wielu z Was zgłasza nam, że za gorąco, że wieje, że paliwo drogie, w hotelu nie chcą dać dostawki lub że załoga 44 ma o rok nowsze auto. Takich problemów macie dużo i proszę nie zgłaszajcie ich do nas" – dodał przed startem.

Uczestnicy rajdu, poza samą jazdą, mogą liczyć na bogaty program rozrywkowy. W Mrągowie, na metę rajdu, zaplanowano koncerty, występy zespołów country i rock'n'rollowych oraz after party. To wszystko sprawia, że Rajd Koguta to wydarzenie, które łączy pasję motoryzacyjną z dobrą zabawą i pomocą innym.

Podróż przez Polskę, od Oławy do Mrągowa, to nie tylko okazja do zaprezentowania niezwykłych pojazdów, ale też do zobaczenia pięknych krajobrazów i spędzenia czasu w dobrym towarzystwie. Rajd Koguta co roku przyciąga coraz większą liczbę uczestników i widzów, a zebrane środki finansowe wspierają ważne cele charytatywne.

Program 8. Rajdu Koguta

30.05 – Oława – start rajdu

31.05 – oficjalna meta rajdu pierwszego dnia

10:00 – 16:00 – meldują się pierwsze załogi rajdu – powitanie uczestników – Miasteczko Mrongoville

18:00 – Imprezy towarzyszące podczas rajdu na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville

zespół country DROGA NA OSTROŁĘKĘ – najlepsze country w Polsce!

zespół HOOK to propozycja dla wszystkich, którzy tęsknią za prawdziwym rock’n’rollowym graniem!

DJ – After Party!

01.06 – oficjalna meta rajdu drugiego dnia:

10:00 – 16:00 – meldują się pozostałe załogi rajdu – powitanie uczestników – Miasteczko Westernowe Mrongoville

18:00 – Imprezy towarzyszące podczas rajdu na terenie Miasteczka Westernowego Mrongoville

CEZARY MAKIEWICZ – WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO MRĄGOWA! – country

ATOMOWY BORSUK – zespół pochodzący z Mrągowa, który podbija serca fanów zadziornego rocka

DJ – After Party!

02.06 – zakończenie rajdu – wyjazd uczestników z Mrągowa

Zobacz też: