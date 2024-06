Przegląd prasy Wrocław 3.06.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj we Wrocławiu

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.05 a 1.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klub Antidotum we Wrocławiu zamyka się. Kultowa dyskoteka w Rynku działała 17 lat. Zobacz zdjęcia z klubu!”?

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia.

Bajkowy Dzień Dziecka w Narodowym Forum Muzyki pierwotnie miał się odbyć na Placu Wolności, jednak deszczowa pogoda pokrzyżowała plany organizatorom. Na szczęście udało się chociaż część atrakcji przenieść pod dach. To wystarczyło - tysiące małych wrocławian z rodzicami ściągnęło do NFM, by wspólnie świętować Dzień Dziecka.

"Szu, szum, szumi morze" - pod takim tytułem Opera Wrocławska świętowała tegoroczny Dzień Dziecka. Mali melomani zostali zabrani w magiczną podróż do podwodnego królestwa dzięki dźwiękom klarnetu, wiolonczeli, a także tak egzotycznym instrumentom jak kij deszczowy.

Klub Antidotum przy ul. Kiełbaśniczej we Wrocławiu, zaledwie krok od Rynku, ogłosił koniec działalności po 17 latach. W trakcie długiego weekendu wrocławianie po raz ostatni bawią się w tym klubie. Jak zgodnie twierdzą to koniec pewnej ery wrocławskiego życia nocnego.