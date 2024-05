Nowy hotel powstanie w centrum Wrocławia. Będzie bardzo przytulnie i komfortowo!

Długo oczekiwana zmiana krajobrazu

Sieć hotelowa "Puro", która ma już jeden obiekt we Wrocławiu przy ulicy Włodkowica, planuje rozbudowę swojej obecności w mieście poprzez dodanie kolejnego, czterogwiazdkowego hotelu. Obecny hotel "Puro" oferuje gościom pokoje wyposażone w smart TV, darmowe WiFi, a także udogodnienia takie jak łóżka typu "king size" czy lodówki. Co więcej, każdy pokój zawiera dotykowy tablet, który obsługuje oświetlenie i temperaturę, co świadczy o wysokim standardzie usług.

Proces inwestycyjny nabiera tempa

Mimo że spółka Genfer Hotel Invest posiada prawomocne pozwolenie na budowę od trzech lat, to dopiero teraz działka została ogrodzona, co może świadczyć o zbliżającym się rozpoczęciu prac budowlanych. Jak informuje Filip Heliasz na swojej stronie "Wrocław - Inwestycje Budowlane":

Co dalej z projektem?

Na chwilę obecną sieć "Puro" nie udziela komentarzy na temat inwestycji, co pozostawia wiele pytań bez odpowiedzi, w tym najważniejsze - kiedy dokładnie rozpocznie się budowa i ile będzie kosztować realizacja tego projektu. Niemniej jednak, fakt, że działka została ogrodzona i są widoczne pierwsze znaki przygotowań do prac budowlanych, daje nadzieję na to, że Wrocław w niedalekiej przyszłości zyska nowy, nowoczesny obiekt hotelowy, który znacząco przyczyni się do ożywienia tej części miasta.

