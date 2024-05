Jedna z największych wrocławskich galerii handlowych - Wroclavia - przechodzi remont

Wroclavia, jedno z najbardziej znanych centrów handlowych we Wrocławiu, od dawna boryka się z problemem zbyt małych drzwi wejściowych. Klienci, szczególnie w godzinach szczytu, często musieli stać w kolejkach, aby dostać się do środka. Ta niedogodność wkrótce ma zostać wyeliminowana dzięki ambitnemu planowi remontowemu. Przedstawiamy, co dokładnie się zmieni i jakie korzyści przyniosą te zmiany dla odwiedzających.

Nowe wejścia do Wroclavii

Zarządcy Wroclavii postanowili przeprowadzić gruntowne zmiany w sposobie, w jaki klienci wchodzą do centrum. "Dwa wejścia do Wroclavii zmienią swój wygląd" – zapowiadają, co jest odpowiedzią na liczne uwagi odwiedzających. Pierwsze z remontowanych wejść znajduje się od strony dębu, przy skrzyżowaniu ulic Suchej i Borowskiej. Przebudowa tego miejsca, która obejmuje wymianę dotychczasowych drzwi obrotowych na większe, ma zakończyć się do 30 maja.

Druga, bardziej znacząca zmiana dotyczy wejścia od strony dworca PKP, także przy ul. Suchej. To wejście, uznawane za kluczowe z punktu widzenia przepływu klientów, również zostanie zmodernizowane. Stare, pojedyncze drzwi obrotowe zastąpione zostaną przez podwójne, co ma znacznie poprawić komfort i płynność wejścia do budynku. Prace remontowe w tym miejscu zaplanowano od 1 czerwca do 30 września.