Mosty Chrobrego znowu są problemem dla mieszkańców. Teraz z kolei jest ponownie wymieniana nawierzchnia

Kontrola jakości wykazała niedociągnięcia

"Wykonawca przy mostach Chrobrego musi poprawić nawierzchnię i nie chodzi tylko o połączenia, ale także zagęszczenie masy bitumicznej. Nadzór zwrócił uwagę na nieprawidłowości i nakazał wykonanie ponownych warstw masy ścieralnej. To wykonawca poniesie koszty wymiany nawierzchni" - informuje spółka .

Wrocławskie Inwestycje, po dokonaniu kontroli nadzoru, ujawniły, że nawierzchnia przy mostach Chrobrego nie spełnia wszystkich wymaganych parametrów. Takie wnioski nasuwają się po przeprowadzeniu szczegółowych badań, które wykazały, że obecna nawierzchnia nie zapewnia oczekiwanej wieloletniej trwałości. To zmusiło wykonawcę do podjęcia decyzji o jej wymianie.

Budowa mostów Chrobrego napotkała na podobne problemy już wcześniej, co doprowadziło do opóźnień. Inspektorzy Wrocławskich Inwestycji zwrócili uwagę na nieścisłości w wykonaniu warstw wykończeniowych wzdłuż torowiska tramwajowego, co teraz wymaga ponownej interwencji.