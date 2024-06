Bajkowy Dzień Dziecka w NFM - mnóstwo atrakcji przyciągnęło tłumy małych wrocławian

Początkowo Bajkowy Dzień Dziecka miał się odbyć na Placu Wolności

Chociaż wydawać się mogło, że deszczowa pogoda skutecznie pokrzyżowała plany organizatorom Bajkowego Dnia Dziecka , to przeniesienie zabawy do środka Narodowego Forum Muzyki okazało się strzałem w dziesiątkę. Przed samym wejściem do NFM swoje namioty rozstawili motocykliści z Shadow Owners Group . Wśród najmłodszych nie brakowało chętnych, żeby dosiąść potężnych maszyn.

Liczne atrakcje czekały na odwiedzających NFM

Do środka NFM prowadziła tęczowa brama z balonów, a tuż za nią zaczynała się prawdziwa uczta dla najmłodszych.

Na co dzień cichy i stonowany hall Narodowego Forum Muzyki zmienił się w bajkową krainę pełną atrakcji.

Swoje stanowisko rozstawiło Linden Park ściągając do siebie rzesze małych budowniczych, którzy z zapałem oddali się budowaniu coraz wyższych wież z drewnianych klocków. I nawet gdy któraś z budowli upadła nie powodowało to płaczu, a raczej śmiech i chęć pobicia własnego rekordu.