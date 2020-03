Zmieniamy czas na letni! O godzinę krócej posiedzimy w domu - śmieją się internauci

KORONAWIRUS WE WROCŁAWIU Bądź bieżąco. Dołącz do grupy na Facebooku - KLIK!

ZMIANA CZASU NA LETNI 2020

Zmiany czasu wbrew pozorom są bardzo regularne, a zasady ich ustalania proste:

zmiana czasu z zimowego na letni odbywa się w ostatni weekend marca;

zmiana czasu z letniego na zimowy odbywa się w ostatni weekend października.

Zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty 28 marca na niedzielę 29 marca 2020 r. O godz. 2 w nocy przesuwamy wskazówki zegara o godzinę do przodu. To oznacza, że niedziela straci jedną godzinę, a my będziemy spać o godzinę krócej.