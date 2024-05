Zbliża się Jarmark Świętojański we Wrocławiu? Jakie nowości czekają na nas w tym roku?

Jarmark pełen tradycji i kolorów

Noc Świętojańska, będąca motywem przewodnim Jarmarku Świętojańskiego we Wrocławiu, to czas pełen magii, ognia i kwiatów. To właśnie te elementy staną się nieodłączną częścią wydarzenia, które rozpocznie się już 24 maja 2024 r. Wrocławski Rynek zamieni się wówczas w tętniące życiem miejsce, gdzie na ulicy Świdnickiej i Oławskiej oraz pod pręgierzem pojawią się domki z rękodziełem i jedzeniem. Nie zabraknie też gotowych aranżacji kwiatowych i ziołowych, które zachwycą każdego miłośnika natury. Dodatkowo, wystawcy zaprezentują szeroki asortyment rękodzielniczy, przypominając o bogactwie lokalnych tradycji.

Nowości na Jarmarku Świętojańskim

Jarmark Świętojański we Wrocławiu to nie tylko okazja do zakupów, ale także do spotkań z gwiazdami i udziału w warsztatach.

9 czerwca - spotkanie kulinarne z aktorką Joanną Brodzik, znaną z seriali takich jak: „Kasia i Tomek”, „Magda M” czy „Dom nad rozlewiskiem”.

16 czerwca - odbędą się warsztaty florystyczne, prowadzone przez mistrzynię florystyki Monikę Klocek i innych florystów. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję samodzielnie przygotować piękne kompozycje z ziół i kwiatów. Po warsztatach odbędzie się konkurs na najpiękniejszy tradycyjny wianek, który poprowadzi utalentowana mistrzyni florystyki: Agnieszka Mitko-Kominek. W konkursie zmierzą się zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.

Jarmark Świętojański we Wrocławiu, trwający do 30 czerwca, to wydarzenie organizowane przez Pianoforte Agencja Artystyczna oraz Pojawi, firmy znane również z organizacji wrocławskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. To wyjątkowa okazja, by doświadczyć niepowtarzalnej atmosfery, która łączy w sobie tradycję z nowoczesnością, i która co roku przyciąga do Wrocławia tysiące odwiedzających. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem rękodzieła, lokalnych przysmaków, czy po prostu chcesz spędzić czas w pięknej scenerii, Jarmark Świętojański we Wrocławiu jest wydarzeniem, którego nie można przegapić.



