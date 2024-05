Ciekawe zjawisko na wrocławskim niebie. Niektórzy mieszkańcy zobaczą...ducha

Niebo nad Wrocławiem jest sceną dla niesamowitych zjawisk astronomicznych, które można podziwiać nawet bez specjalistycznego sprzętu. Od zorzy polarnej po orbitujące stacje kosmiczne - niebo oferuje spektakl, który z pewnością zachwyci każdego miłośnika astronomii. W tym artykule przybliżymy, co ciekawego można zobaczyć na niebie nad Wrocławiem.

Zorza polarna nad Polską?

- To są zjawiska dość nieprzewidywalne. Jeden z ostatnich rozbłysków na Słońcu, który wywołał ostatnią burzę magnetyczną był niezwykle silny, dzięki temu mogliśmy oglądać tak piękne widoki. Taka zorza pojawiła się ostatnio około 20 lat temu - mówi Paweł Preś z Planetarium Uniwersytetu Wrocławskiego .

Zorza polarna to zjawisko, które zachwyca swoim pięknem. Chociaż jest bardziej charakterystyczne dla regionów położonych bliżej biegunów, mieszkańcy Polski mieli niedawno okazję podziwiać je na własne oczy. Zjawisko to, wynikające z aktywności słonecznej, pojawia się cyklicznie i może być obserwowane również nad Polską.

Astro-duch nad Wrocławiem

Dziś wieczorem, 16 maja, mieszkańcy Wrocławia będą mieli okazję do obserwacji nie tylko stacji kosmicznej ISS, ale również innego, rzadkiego zjawiska. Planowany start rosyjskiej rakiety Sojuz 21b z kosmodromu w Plesiecku może spowodować pojawienie się na niebie bladoniebieskiej chmury, zwanej potocznie astro-duchem.

- Czas i trajektoria startu bardzo sprzyjają nietypowej jak na Polskę możliwości obserwacji tego zdarzenia. Nie mamy pewności, że w tym czasie dojdzie do zainicjowania deorbitacji, czyli odpalenia, ale warto ten przelot uważnie śledzić! - pisał Karol Wójcicki, autor bloga "Z głową w gwiazdach".

Rakieta Sojuz może odpalić silniki podczas przelotu nad Polską, tworząc na niebie widoczny ślad. To zjawisko, podobne do obserwowanego niedawno podczas przelotu rakiety Falcon 9, stanowi niezwykłą okazję do obserwacji dla każdego, kto zainteresowany jest astronomią.