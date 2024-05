A może na plażę? Teraz we Wrocławiu będzie kolejne miejsce do tego! Gdzie znajdzie się miejska plaża?

Wizja nowej plaży miejskiej

Kwestia finansowa jest kluczowa dla realizacji projektu. Wysokość czynszu dzierżawnego zostanie ustalona w drodze przetargu, z ceną wywoławczą ustaloną na 8 tysięcy złotych netto miesięcznie. Co ważne, czynsz będzie naliczany sezonowo, co oznacza, że dzierżawca będzie płacił za użytkowanie terenu tylko w okresie, kiedy plaża będzie faktycznie działać.

Taki model finansowania ma na celu zachęcenie potencjalnych dzierżawców do inwestowania w rozwój terenów miejskich i tworzenie nowych miejsc wypoczynku dla mieszkańców Wrocławia. Przetarg na dzierżawę terenu już ruszył, a zainteresowani mogą składać swoje oferty do czerwca.

Nie tylko Plac Na Niskich Łąkach doświadczy letnich inwestycji. Zarząd Zieleni Miejskiej ogłosił również przetarg na dzierżawę terenu na Placu Grunwaldzkim, gdzie ma stanąć nowy foodtruck.

Lokalizacja na Skwerze Skaczącej Gwiazdy, przy zbiegu ulic Na Szańcach i Józefa Bema, została wybrana z myślą o dostępności i atrakcyjności miejsca. Nowy punkt gastronomiczny ma szansę stać się kolejnym miejscem spotkań i relaksu w przestrzeni miejskiej. Wysokość czynszu w cenie wywoławczej to zaledwie 600 zł, co również jest zachętą dla przedsiębiorców do wzięcia udziału w przetargu, który ma miejsce do 22 maja.