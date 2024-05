Widzieliście swastyki na ulicach Wrocławia? To scenografia nowego serialu historycznego Remigiusz Biały Jakub Mielcarz

Disney+ nagrał pierwszy serial we Wrocławiu. Miasto zagrało Breslau z lat 30. XX wieku. W tle kryminalna zagadka, a na ulicach swastyki Remigiusz Biały / Polska Press Zobacz galerię (27 zdjęć)

W sercu Wrocławia, na ulicach pełnych historycznego ducha, niedawno można było doświadczyć niezwykłego zjawiska. Plac Uniwersytecki, ulica Włodkowica oraz bulwary nad Odrą na chwilę przemieniły się w przedwojenne Breslau. Wszystko to za sprawą pierwszej polskiej produkcji Disney+, kryminalnego serialu, który zabierze widzów do lat 30. XX wieku. Przygotowania do realizacji tego ambitnego projektu wzbudziły ogromne zainteresowanie, a samo miasto stało się areną filmowych zmagań z przeszłością.