Ostatnie tygodnie prac nad drogą S3 Bolków - Kamienna Góra: Wkrótce otwarcie

Postęp prac budowlanych

Na dzień dzisiejszy, zaawansowanie prac nad drogą ekspresową S3 wynosi imponujące 94 procent. To oznacza, że do zakończenia wszystkich robót pozostały już tylko tygodnie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad deklarowała wcześniej, że droga powinna być gotowa w połowie roku , co w świetle obecnych postępów wydaje się być w pełni realne. Patrząc na zaangażowanie i tempo prac, istnieje nawet możliwość, że drogowcy przyspieszą, aby umożliwić kierowcom korzystanie z nowej trasy już na początku wakacji.

Tunel TS-26 i inne elementy inwestycji

Jednym z najbardziej wyczekiwanych elementów nowego odcinka S3 jest tunel TS-26, który z długością 2,3 kilometra będzie jednym z najdłuższych tuneli w Polsce. Na chwilę obecną, prace w tunelu TS-26, jak i w krótszym tunelu TS-32 (ok. 320 metrów), są na zaawansowanym etapie, osiągając odpowiednio 97% i 98% ukończenia. To pokazuje, jak dużą część prac udało się już zrealizować.

Oprócz tuneli, na uwagę zasługują również inne aspekty inwestycji, takie jak prace mostowe z zaawansowaniem na poziomie 99%, przepusty i przejścia dla zwierząt zrealizowane w 97%, czy też ogólny postęp robót drogowych i branżowych, oscylujący wokół 90%. Wartość kontraktu dla tego odcinka drogi wynosi ponad 1,5 miliarda złotych, co podkreśla skalę i znaczenie projektu.

Droga S3 Bolków - Kamienna Góra to projekt, który rozpoczął się w październiku 2018 roku od podpisania umowy z wykonawcą. Następnie, po etapie formalno-prawnym i rozpoczęciu drążenia tuneli, prace posuwały się do przodu, zbliżając nas do momentu, w którym trasa zostanie udostępniona kierowcom. Planowany termin udostępnienia trasy to lipiec 2024 roku, co w świetle obecnego postępu prac wydaje się być terminem bardzo realnym.