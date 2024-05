Badania profilaktyczne dobrą ścieżką do zdrowia. Sprawdź, gdzie możesz zrobić bezpłatną mammografię

Kto może skorzystać z bezpłatnej mammografii?

"Zapraszamy panie w wieku 45-74 lata na bezpłatną mammografię w ramach Programu profilaktyki raka piersi - informuje wrocławski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie mammograficzne jest dostępne bez konieczności posiadania skierowania, co znacząco ułatwia dostęp do profilaktyki. Regularne badania mammograficzne pozwalają na wczesne wykrycie raka piersi, co jest kluczowe dla skuteczności leczenia. Dzięki temu programowi, kobiety mogą badać się co dwa lata, a w przypadku kobiet z grupy ryzyka - nawet co rok.