To nie południe Europy, to południowa Polska! Tutaj we Wrocławiu, jak we Włoszech: kliamtyczne zaułki, bajeczne widoki! Zobaczcie zdjęcia

Włoskie klimaty we Wrocławiu

Zdjęcia Wrocławia, który wygląda na nich jak włoskie miasteczko, należą do rodowitej wrocławianki Renaty Kusztan, która wykonała je już jakiś czas temu. Lubimy do nich wracać każdej wiosny, bo sprawiają, że oglądający ma wrażenie, jakby patrzył na włoskie urocze restauracje i klimatyczne kamienice. Wąskie uliczki, pnąca się po ścianach zieleń i kwiaty w soczystych kolorach. To klimat rodem z gorących i słonecznych Włoch, które wielu Dolnoślązaków pamięta z wakacji w Italii, gdzie także wielu z nich wróci w najbliższych, wakacyjnych miesiącach.

Tak o zdjęciach opowiada Pani Renata, która szukała we Wrocławiu włoskich akcentów: