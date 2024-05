Nie wiadomo, czy się śmiać czy płakać. Nietrzeźwy kierowca chciał przekupić funkcjonariuszy policji

Nietrzeźwy za kółkiem

Pomimo oczywistego stanu nietrzeźwości, kierowca nie widział przeszkód, aby kontynuować podróż do pracy. Jego prośby i argumenty szybko zostały jednak odrzucone przez policjantów, co zarejestrowało nagranie z interwencji:

Zatrzymanie do kontroli drogowej przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej we Wrocławiu szybko ujawniło, że kierowca seata jest nietrzeźwy. Już pierwsze chwile interakcji z policjantami dały im jasny sygnał – od kierowcy wyczuwalny był zapach alkoholu. Kontrola stanu trzeźwości przy użyciu alkomatu potwierdziła obawy funkcjonariuszy, wykazując, że mężczyzna miał w wydychanym powietrzu ponad promil alkoholu.

Propozycja łapówki nie tylko nie przyniosła oczekiwanego efektu, ale również zaostrzyła konsekwencje prawne, przed którymi mężczyzna teraz stoi. Zamiast potencjalnych trzech lat pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu, teraz grozi mu do ośmiu lat więzienia za próbę przekupstwa funkcjonariuszy publicznych.

Sytuacja zaostrzyła się, gdy mężczyzna, już zakuty w kajdanki i umieszczony w radiowozie, zdecydował się na kolejny, jeszcze bardziej ryzykowny krok. Zaproponował policjantom łapówkę w wysokości 2-3 tysięcy złotych, wierząc, że to może zmienić bieg zdarzeń. Reakcja funkcjonariuszy była jednak natychmiastowa i stanowcza:

- A może bym dojechał do pracy? - pyta na nagraniu pijany kierowca.

Ta sytuacja jest przestrogą dla wszystkich kierowców, przypominając o surowych konsekwencjach zarówno jazdy w stanie nietrzeźwości, jak i prób przekupienia organów ścigania. Wrocławska policja podkreśla, że tego typu zachowania są nie tylko nielegalne, ale też głęboko niemoralne, i zawsze będą spotykać się z bezkompromisową reakcją.

Incydent ten, szeroko omawiany w mediach i w sieci, stał się również okazją do przypomnienia o znaczeniu przestrzegania prawa i szacunku wobec funkcjonariuszy, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. Ostateczna decyzja o karze dla 42-latka będzie należała do sądu, lecz już teraz wyraźnie widać, że próba uniknięcia odpowiedzialności za jazdę po alkoholu tylko pogorszyła sytuację kierowcy.

