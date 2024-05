Ulica Gajowicka we Wrocławiu cały czas czeka na rewitalizację. Czy remont w końcu dojdzie do skutku?

Długofalowy plan przebudowy

Planowane torowisko tramwajowe ma połączyć al. Hallera z okolicami Dworca Świebodzkiego, tworząc nową trasę przez ul. Gajowicką i ul. Zaporoską. To ambitne przedsięwzięcie ma na celu usprawnienie komunikacji miejskiej w tym rejonie Wrocławia.

Początkowo, przebudowa ulicy Gajowickiej we Wrocławiu miała zakończyć się w 2024 roku. Jednakże, z różnych przyczyn termin ten został przesunięty aż na rok 2032. W ramach projektu planowana jest kompleksowa wymiana nawierzchni, budowa ścieżek rowerowych, nowych nasadzeń, a także wymiana lub budowa nowego uzbrojenia podziemnego. Zmieniona zostanie również geometria ulicy, aby dostosować ją do potrzeb ruchu autobusowego i tramwajowego.

Podwójne remonty budzą wątpliwości

Projekt zakłada dwuetapową realizację prac. Do 2025 roku ulica ma zostać przebudowana tak, by mogły po niej jeździć autobusy, w tym celu zostanie wybudowany buspas. Następnie, do 2032 roku, planowane jest położenie torowiska tramwajowego wzdłuż ulicy. Taka strategia budzi jednak wątpliwości, zarówno ze względu na koszty, jak i sensowność przeprowadzania dwukrotnych prac remontowych na tej samej ulicy.