Drogie Mamy, chcecie zwiedzić nowy oddział ginekologiczno-położniczy? Teraz jest taka okazja!

Oddział ginekologiczno-położniczy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu cieszy się dużym zainteresowaniem wśród przyszłych rodziców. Niedawna modernizacja sprawiła, że porodówka stała się jeszcze bardziej przyjazna i komfortowa dla pacjentek oraz ich bliskich. Remont przeprowadzono z myślą o dostosowaniu oddziału do wymogów Programu Opieki Koordynowanej (KOC), co oznacza kompleksową opiekę nad matką w czasie ciąży, porodu i połogu.

Oddział po remoncie - nowe oblicze porodówki

Po zakończeniu remontu oddział dysponuje ponad 70 łóżkami i oferuje pacjentkom szeroki zakres usług. Składa się z bloku porodowego, części położniczej, patologii ciąży, ginekologii onkologicznej z pododdziałem ginekologii operacyjnej. Na oddziale znajdują się nowoczesne pokoje porodowe, sala zabiegowa, sala cięć cesarskich oraz sala z wanną do porodów w wodzie, co jest znaczącym udogodnieniem i nowością dla przyszłych mam.

Dzień Otwarty w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Kamieńskiego we Wrocławiu to nie tylko okazja do zapoznania się z nowoczesnym oddziałem ginekologiczno-położniczym, ale również szansa na spotkanie z doświadczonymi specjalistami, którzy odpowiadają na wszystkie pytania i wątpliwości przyszłych rodziców. To wyjątkowe wydarzenie, które może pomóc w przygotowaniu się do jednego z najważniejszych momentów w życiu.

