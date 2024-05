Tajemnicze zjawisko na wrocławskim niebie? Ktoś jest w stanie to logicznie wytłumaczyć?

Niezwykłe zjawisko na niebie

- Wczoraj (14 maja -red.), wracając z pracy natknąłem się na takie nietypowe spadające „obiekty”. Jeden na północy miasta, a drugi na wysokości Trzebnicy, może są w stanie państwo ustalić co to jest? - pyta nas czytelnik Michał.

Nagranie, które otrzymaliśmy od naszego czytelnika, Michała, pokazuje niezidentyfikowany obiekt, który na pierwszy rzut oka przypomina coś zawieszonego w powietrzu. Obiekt ten, przez kilka sekund nie opadał na ziemię, co mogło być spowodowane silnym wiatrem. Dopiero pod koniec nagrania zaczyna on powoli opadać.

Obserwacje tajemniczego obiektu nie ograniczały się tylko do jednej lokalizacji. Zjawisko to było widoczne również z innych miejsc we Wrocławiu.