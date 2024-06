Wystawa, wernisaż "O rzece" klubu Anima na barce Irena, pływającej galerii na Odrze we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia!

Wystawa na barce, pływającej galerii

Rzeka Odra jako inspiracja

Kiedy i gdzie

Zapraszamy do odwiedzenia wystawy "O rzece" i odkrycia piękna oraz różnorodności inspiracji, jakie niesie ze sobą Odra.

Gdzie: Wystawa dostępna jest na barce „Irena” na Odrze przy Wybrzeżu Stanisława Wyspiańskiego 27 we Wrocławiu

Kiedy: od 27 czerwca do 11 lipca. Wernisaż odbędzie się 27 czerwca o godzinie 18:00

Bilety: wstęp wolny