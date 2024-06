Nie do pomyślenia! Bezwzględny sadysta znęcał się nad zwierzęciem. Jego koledzy mu bili brawo

Szokujące nagranie z Oleśnicy

Nagranie, które obiegło sieć na początku czerwca, przedstawia drastyczne sceny maltretowania żywej kuny przez młodego mężczyznę. Film, ze względu na swoją drastyczność, został częściowo ocenzurowany – zwierzę na nim zostało zamazane, lecz wydawane przez nie piski i skomlenie jednoznacznie wskazują na to, że zwierzę było poddawane prawdziwym katuszom. Na nagraniu słychać również okrzyki kolegów sprawcy, dopingujących go do zadawania kolejnych uderzeń bezbronnemu zwierzęciu. To przerażające, że ludzka okrucieństwo może przybrać takie formy.