Głogów. 26-latek zatrzymany w spawie pobicia dziecka. Miał uderzyć synka w głowę i grozić mu nożem!

Wracamy do sprawy pobicia 5-miesięcznego dziecka. Policja zatrzymała w tej sprawie 26-letniego głogowianina. Maciej K. usłyszał zarzuty. Jest on podejrzany o to, że znęcał się psychicznie i fizycznie nad 19-letnią partnerką i pięciomiesięcznym dzieckiem.