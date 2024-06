Dni Psa - Wrocławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zaprasza n warsztaty i rodzinny piknik

Wrocławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt jak co roku zaprasza do wspólnego świętowania Dnia Psa. Oprócz części rozrywkowej, czyli niedzielnego pikniku, przygotowano dzień pełen warsztatów i wykładów. Obchody Dni Psa to również świetna okazja do adopcji czworonogów.

mat. prasowe TOZ Wrocławskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt