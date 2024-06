Prasówka 29.06.2024 Wrocław. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Wrocławia

Podczas niedzielnych pikników na Przystanku Rondo najlepsze wrocławskie wokalistki wykonują repertuar, który zadowoli zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców. W niedzielę na plenerowej scenie wystąpi dla Państwa Nikola Warda. W pierwszej części wieczoru usłyszymy radosne piosenki dla dzieci, a w drugiej – popularne hity muzyki rozrywkowej. Ten niedzielny wieczór to doskonała okazja do spędzenia czasu z przyjaciółmi i rodziną w atmosferze muzyki na żywo i dobrej zabawy.

Wojna Płci – Najpiękniejsze piosenki o miłości. Koncert Vertigo Jazz Club & Restaurant i Scena pod Regałem – to czwarta edycja wyjątkowego koncertu, która już niebawem zagości w Vertigo Jazz Club & Restaurant. Artyści Sceny pod Regałem z Wrocławia zapraszają na wieczór pełen muzyki, miłości i kabaretowego uroku!

Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji.

W sobotę, 29 czerwca we Wrocławiu, pacjenci z rakiem prostaty będą mogli skorzystać z bezpłatnych, indywidualnych spotkań z onkologiem klinicznym. Wydarzenie organizowane przez Fundację OnkoCafe - Razem Lepiej, w ramach kampanii edukacyjnej „ProstaTaHistoria”, ma na celu pomoc pacjentom w lepszym zrozumieniu choroby i radzeniu sobie z nią.

W Muzeum Odry można za darmo podziwiać fascynującą wystawę obrazów twórców związanych z Klubem Anima we Wrocławiu, skupioną wokół tematyki rzeki Odry oraz same muzeum. Podczas warsztatów plastycznych dla dorosłych prowadzonych przez wrocławską artystkę Krystynę Szczepaniak, powstały różnorodne prace artystyczne, które teraz tworzą ekspozycję dostępną dzięki gościnności Fundacji Otwartego Muzeum Odry na pływającej galerii na barce Irena.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” ma zaszczyt ogłosić inaugurację działalności fabryki Aira Jeden we Wrocławiu. Inwestycja szwedzkiej firmy Aira, należącej do grupy Vargas Holding. Inwestycja, której wartość sięga 1,27 miliarda złotych, wpisuje się w globalny trend zrównoważonego rozwoju i nowoczesnych technologii. Nowy zakład, zlokalizowany na terenie byłego zakładu Volvo Buses, skoncentruje się na produkcji wysokowydajnych pomp ciepła, wspierając dekarbonizację i elektryfikację ogrzewania w Europie.

Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu-Laskowicach zaprasza na wyjątkową wystawę makiety kolejowej w skali H0 (1:87). Podczas wystawy będzie można podziwiać jedną z największych makiet modułowych w Europie, stworzoną przez sekcję modelarską Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu. Makieta osiąga imponującą długość 127 metrów i prezentuje realistycznie odwzorowany krajobraz oraz tabor kolejowy z drugiej połowy XX wieku.

Już 29 i 30 czerwca zapraszamy do Wrocławskiego Teatru Współczesnego na VI Festiwal Dramatu STREFY KONTAKTU. To wyjątkowe wydarzenie teatralne, które zachwyci miłośników dramatu, teatru i sztuki współczesnej. Festiwal to doskonała okazja, aby zobaczyć nowatorskie i inspirujące spektakle, które łączą tradycję z nowoczesnością.