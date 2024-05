Zamaskowany sprawca z paralizatorem napadł na pocztę we Wrocławiu. Ukradł pieniądze i uciekł. Być może to seryjny przestępca

Zamaskowany sprawca napadł na jedną z placówek pocztowych we Wrocławiu. Paralizatorem zastraszył pracownice poczty i ukradł z kasetki pieniądze. Wybiegając z poczty, próbował jeszcze uderzyć łańcuchem pracownika ochrony, by nie dać sobie odebrać łupów. Policja nie podaje, o jaką kwotę chodzi.

- Informacja o tym rozboju trafiła szybko do wrocławskich policjantów. Na miejsce skierowano znaczne siły policyjne w tym, funkcjonariuszy prewencji i operacyjnych. Intensywne czynności prowadzone przez policjantów z Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej i Komisariatu Policji Wrocław Stare Miasto doprowadziły do ustalenia miejsca przebywania osoby podejrzewanej o ten czyn - mówi nam Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.