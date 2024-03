Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego. Czas na podróże – te małe i te duże!

W dniach 22-24 marca br. Wrocław stanie się centrum fascynujących podróży i inspirujących doświadczeń podczas Międzynarodowych Targów Turystyki i Czasu Wolnego. Już po raz piętnasty miasto będzie gościć to prestiżowe wydarzenie, które przyciąga tłumy pasjonatów podróży i turystyki oraz setki wystawców z całego kraju i zagranicy.

To nie tylko okazja do odkrywania regionów Polski oraz egzotycznych zakątków świata, ale także do delektowania się wyjątkowymi smakami podczas kulinarnej podróży. Warsztaty, prelekcje prowadzone przez znanych podróżników, atrakcyjne konkursy oraz bogaty program dla najmłodszych uczestników sprawią, że każdy znajdzie coś dla siebie. Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego odbędą się na terenie stadionu Tarczyński Arena, zapewniając wygodną przestrzeń dla wszystkich odwiedzających. Przyłącz się do naszej podróży i pozwól się zainspirować!

Wyrusz z nami w świat, zasmakuj przygody i kuchni regionalnych

Festiwal Podróżników "Swoją Drogą" to wydarzenie, które przyciąga entuzjastów podróży z różnych zakątków świata. Turyści, wędrowcy, miłośnicy przygód oraz wszyscy ci, którym bliska jest pasja odkrywania świata, spotkają się na festiwalowej scenie, aby podzielić się swoimi doświadczeniami. Podczas tego niezwykłego wydarzenia podróżnicy będą opowiadać o swoich przygodach, spotkaniach w drodze oraz pasji do poznawania nowych kultur. Ich inspirujące historie zachęcą do wyruszenia w podróż, odkrywania nieznanego i poznawania historii miejsc, które odwiedzają. Festiwal Podróżników "Swoją Drogą" to nie tylko okazja do słuchania fascynujących relacji, ale także do zanurzenia się w bogactwie różnorodności naszego globu.

Wśród gości specjalnych tegorocznej edycji: · Ready for Boarding z prelekcjami “Od Yellowstone do Los Angeles – jak zaplanować podróż i co warto zobaczyć za Zachodzie USA?” · “Ratunku! Czy leci z nami dziecko?!”, Foxes in Eden z wystąpieniem “Vanlife na pełen etat, podróżnicza opowieść Foxes in Eden” · Joanna Lamparska z prezentacją “Trumny i ciasta. · Mikołaj Gospodarek w prelekcji: “Polska nieodkryta, czyli jak szukam światła” · Kamila Markiewicz, autorka bloga laprimaveraa z wystąpieniem: “Tajlandia. Królestwo Buddy i street foodu – jak zorganizować tajską podróż?”

· Duet Inessa i Aneta Ormańczyk z bloga Nieustanne Wędrowanie odpowie na pytanie “Czy da się podróżować 44 km od domu?”. Ponadto czekają na Ciebie tematy podróży pieszych, autostopowych i rowerowych oraz wirtualne wizyty w Rumunii, Szkocji, USA, Peru, Iraku i oczywiście Polsce.

Weź udział w konkursach i wygraj wycieczki zagraniczne Marzysz o wyprawie na Islandię? Chcesz spędzić city break w Macedonii? Pasjonuje Cię Szwecja? A może przygotowujesz wyprawkę podróżniczą i potrzebujesz akcesoriów? To i wiele więcej masz szansę zdobyć podczas konkursów organizowanych na targach! Śledź stronę internetową mttwroclaw.pl oraz kanały social media, a podczas targów podążaj za harmonogramem sceny, bo tam będzie działo się najwięcej. Tam też odbędą się prezentacje, wywiady i quizy.

Zagraniczni wystawcy i silna reprezentacja Dolnego Śląska

Ponad 200 wystawców na trzech piętrach, kolorowe stoiska, muzyka i zapachy z całego świata, a wszystko to na scenie targów. Wystawcy przygotowali doskonałe oferty wakacyjne, pełne gadżetów i atrakcyjnych konkursów z nagrodami. Na targach będzie można spotkać przedstawicieli wielu krajów, w tym: Norwegię, Vietnam Airlines, Słowację, Czechy, Niemcy (w tym Saksonię i Brandenburgię), Turcję, Gruzję, Bułgarię, Chorwację oraz Kubę. Polska również będzie godnie reprezentowana przez regiony takie jak Dolny Śląsk, Województwo Śląskie, Województwo Lubuskie, Województwo Małopolskie, Województwo Wielkopolskie, Województwo Mazowieckie oraz Województwo Podlaskie.

Aby nie pogubić się w gąszczu ofert i stoisk warto skorzystać z mapy targów, aby odwiedzić je wszystkie!

Ponad 50 wystawców w Strefie Dolnego Śląska.

Dolny Śląsk kolejny raz markuje swoją obecność na Międzynarodowych Targach Turystyki i Czasu Wolnego, przywożąc silną reprezentację — na stoisku zaprezentuje się ponad 50 wystawców! Nasz region jest niezwykły i mimo bogactwa atrakcji dla turystów, w dużej mierze pozostaje jeszcze nieodkryty.

Wśród wystawców Strefy Dolnego Śląska znajdą się laureaci tytułu "Najlepszego Produktu Turystycznego 2023", w tym Dolnośląska Kraina Rowerowa, Twierdza Srebrna Góra, Barwy Kaczawskie oraz zwycięzcy "Kryształów Turystyki 2023", takie jak Podziemne Miasto Osówka, Pasieka ZUZIA i Polska Górom. Odkryj Dolny Śląski na nowo podczas Międzynarodowych Targów Turystyki i czasu wolnego. Godziny otwarcia targów: · 22.03. (piątek): 10:00-17:00 · 23.03. (sobota): 10:00-18:00

· 24.03. (niedziela): 10:00-16:00 Ceny biletów: · Bilet jednodniowy / normalny – 25 zł · Bilet jednodniowy / ulgowy – 18 zł · Karnet dwudniowy / normalny – 35 zł · Karnet dwudniowy / ulgowy – 25 zł · Karnet trzydniowy / normalny – 45 zł · Karnet trzydniowy / ulgowy –30 zł · Bilet grupowy – 15 zł/os. (przy zakupie powyżej 10 biletów, opiekunowie bezpłatnie) · Bilet z kartą seniora – 18zł (1 dzień) / 25zł (2 dni) / 30zł (3 dni) · Bilet rodzinny 1 dzień – 60 zł · Bilet rodzinny dwudniowy – 70 zł · Bilet rodzinny trzydniowy – 80 zł · Bilet rodzinny: 2 osoby dorosłe + dzieci Jak najlepiej dostać się na Targi? Targi odbywają się na Stadionie Wrocław, w części targowo-konferencyjnej. Na stadion dostaniemy się komunikacją miejską lub samochodem, przy Stadionie znajduje się parking płatny.

Korzystając z komunikacji miejskiej wybierz linie tramwajowe 18, 21, 3, 10, 20, 22 lub autobusy nr 101, 102, 103, 104, 123, 127, 152. Szczegółowy program targów oraz zakup biletów na stronie: www.mttwroclaw.pl Zobacz też:

