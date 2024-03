Uwaga na niebezpieczne oszustwo związane z MPK Wrocław. Nie otwierajcie linku!

Oszustwo na MPK Wrocław!

"Z wybuchem wiosny MPK prezentuje: Korzystaj z nieodpłatnych przejazdów przez 90 dni dzięki Wrocławskiej Karcie Miejskiej. Zakup nasz produkt za jedynie 10 zł i pożegnaj opłaty prowizyjne. Promocja trwa do 24.03.2024. Kliknij poniżej, by uzyskać nową, spersonalizowaną kartę" – to pokusa, jaką przedstawia publikacja na profilu UrbanCard Wrocław na Facebooku.

Fałszywa strona MPK Wrocław zgromadziła niewiele, jedynie 7 like'ów. Ale co bardzo rzuca się w oczy, to że publikacja była sponsorowana, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców – ma już aż 80 reakcji, 15 odpowiedzi i 35 razy została udostępniona. Również jedna z naszych Czytelniczek natknęła się na tę publikację:

- Trafiłam na taki post. Czy to rzetelna oferta czy może oszustwo? - pyta przesyłając zrzut ekranu.

Złoczyńcy podszywają się pod MPK Wrocław Internet

Zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie do MPK Wrocław oraz UrbanCard: