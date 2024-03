O krok od tragedii na ekspresówce pod Wrocławiem. Niepełnosprawne dziecko zaczęło się dławić w aucie. Na szczęście szybko zadziałała policja

Tragedia była blisko

Do sytuacji doszło na trasie ekspresowej S8, niedaleko Wrocławia. Matka wraz z córką Zosią zmierzały na badania lekarskie do Łodzi, ale musiały stać w korku z powodu protestu rolników. Stojące ciągniki uniemożliwiły przejazd, co w konsekwencji doprowadziło do bardzo groźnej sytuacji.

Niepełnosprawna Zosia przestraszyła się i zaczęła się dławić własną śliną.

- Zosia zaczynała dokazywać, marudzić i dławić się śliną. Jest dzieckiem z głębokim upośledzeniem umysłowym i fizycznym, musi mieć zapewnione wszystkie potrzeby przez osoby trzecie. Dlatego, jak już widziałam, że nie jestem wstanie w miarę sprawnie wyjechać z zatoru, zadzwoniłam na 112 z prośbą o pomoc - opisuje mama dziewczynki.

Na miejscu szybko pojawili się policjanci z Sycowa, mł. asp. Maria Myszkowska-Łyjak i sierż. Alan Jabłoński. Pomogli oni kobiecie i ułatwili jej drogę do Łodzi. Po całej sytuacji mama Zosi chce podziękować mundurowym za ich poświęcenie i szybką reakcję. Gdyby nie oni, nie wiadomo jak by się to skończyło.