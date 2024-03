Nadchodzący Weekend we Wrocławiu: Pełen Zdarzeń i Niespodzianek!

Dla tych, którzy marzą o podróżach, niezwykle atrakcyjną propozycją będą Międzynarodowe Targi Turystyki i Czasu Wolnego, gdzie będzie można zaplanować swoje wymarzone wakacje i dowiedzieć się o ciekawych destynacjach.

- Zgromadzimy wystawców z Polski i ze świata, wiele lokalnych atrakcji oraz takich miejsc, o istnieniu których jeszcze nie słyszeliście. Jak co troku staramy się, by każdy znalazł cos dla siebie, ale i odkrył coś nowego. Najważniejsza jest inspiracja! Prócz stoisk wystawców, zaprezentujemy wiele atrakcji dodatkowych. Festiwal Podróżników „Swoją drogą” to już stały i kluczowy punkt programu, Swoją obecność potwierdziło już 18 podróżników – zachęcają organizatorzy.