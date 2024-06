Bezpłatne konsultacje onkologiczne z Onkologiem Klinicznym we Wrocławiu. Wszystko w ramach kampanii "ProstaTaHistoria"!

Bezpłatne konsultacje we Wrocławiu

- Indywidualne, bezpłatne konsultacje to świetna okazja do skonsultowania wyników badań oraz zasięgnięcia opinii drugiego specjalisty, do której każdy pacjent ma prawo – mówi Anna Kupiecka, prezes Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej. - Edukatorzy przy naszym stoisku będą wyjaśniać, na czym polega rola onkologa w diagnozowaniu i leczeniu raka prostaty.

ProstaTaHistoria – czy na pewno?

Rak gruczołu krokowego to jeden z najczęściej rozpoznawanych nowotworów wśród mężczyzn. Każdego roku w Polsce diagnozuje się około 22 tysięcy nowych zachorowań. Większość pacjentów z rozrostem gruczołu krokowego lub podejrzeniem raka prostaty jest kierowana do urologa, który podejmuje decyzje o dalszej diagnostyce i ewentualnym leczeniu. Warto jednak pamiętać, że decyzja dotycząca ścieżki terapeutycznej chorego onkologicznie powinna zapadać podczas konsylium wielospecjalistycznego. W przypadku chorych na raka prostaty w konsylium udział bierze nie tylko urolog, ale także onkolog, radioterapeuta i inni specjaliści w zależności od sytuacji klinicznej chorego. Choć podejmowanie decyzji dotyczących chorego na raka prostaty podczas konsylium wielospecjalistycznego powinno być złotym standardem, to zdarza się jeszcze, że pacjenci mają ograniczony dostęp do lekarza onkologa, szczególnie na początku ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej. Tymczasem wczesne wykrycie raka gruczołu krokowego pozwala na jego pełne wyleczenie. Jednak rak prostaty przybiera różne oblicza. Jednym z nich jest mCRPC. Co kryje się pod tym skrótem? To przerzutowy oporny na kastrację rak gruczołu krokowego. Kolejne stadium choroby, bardzo trudny przeciwnik zarówno dla chorego, jak i jego najbliższych. To etap, w którym dotychczasowa terapia przestaje być skuteczna, a choroba postępuje szybko, wyniszczając organizm pacjenta. Tym bardziej kluczowe jest, aby zapewnić pacjentowi jak najlepsze leczenie i podać je jak najwcześniej, zwiększając tym samym szansę na wydłużenie życia.