ARTystyczne przesilenie - sprawdź, co się będzie działo na Gaju z okazji Święta Wrocławia

Warsztaty dla mieszkańców

Ośrodek Postaw Twórczych na Gaju zaprasza w sobotę, 15 czerwca o godzinie 15, wszystkich wrocławian do wspólnego obchodzenia Święta Wrocławia. Na chętnych czekają liczne atrakcje. Wśród nich znajdą się warsztaty plastyczno-modelarskie , które poprowadzi architektka Karolina Bielak . Część praktyczna zostanie poprzedzona wykładem o tym, czym jest perspektywa. A później... to już tylko klejenie, modelowanie, malowanie, czyli świetna zabawa dla dużych i małych. Na marzących o aktorstwie czekać będą warsztaty teatralne prowadzone przez Sarę Celler Jezierską . Zajęcia będą bazować na poezji Ilony Witkowskiej, 29. edycji Cegły Magazynu Materiałów Literackich i zdjęć artystów związanych z OPT. Do warsztatów może dołączyć każdy chętny, po wcześniejszym zgłoszeniu się pod adresem mailowym: [email protected] .

Koncerty

Dorota Piotrowska

Dorota Piotrowska jest perkusistką i kompozytorką, która występowała zarówno na europejskiej jak i nowojorskiej scenie jazzowej. W jej kompozycjach można odnaleźć nowoczesne brzmienia osadzone w tradycyjnych rytmach. Piotrowska jest wszechstronnie muzycznie wykształcona - ukończyła nowojorską The New School of Jazz and Contemporary Music oraz Colin Powell School for Civic and Global Leadership. Występowała z muzykami takimi jak Jeremy Pelt, Steve Carrington, Luques i Zaccai Curtis, Jazzmeia Horn, Stacy Dillard, Caecilie Norby, Ewa Uryga i wielu innych. Występowała w Carnegie Hall jako sidemanka, grała w klubach jazzowych w Nowym Jorku oraz na licznych festiwalach w Polsce i Europie.