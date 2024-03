Prasówka 10.03.2024 z całego tygodnia we Wrocławiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Wrocławia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 3.03 a 9.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studio ABM przy Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu szuka aktorów i staytsów do dwóch dużych produkcji filmowych!”?

Przegląd tygodnia: Wrocław, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Studio ABM przy Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu szuka aktorów i staytsów do dwóch dużych produkcji filmowych! Studio ABM przy Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu szuka aktorów oraz statystów do dwóch nowych produkcji filmowych. Niestety, z uwagi na charakter tajności produkcji, nie możemy ujawnić ich tytułów. Jednak możemy zdradzić, że obie produkcje są tworzone dla znanych platform streamingowych i opierają się na bardzo popularnych motywach. Pełne informacje o projekcie zostaną udostępnione wykonawcom dopiero po podpisaniu klauzuli poufności. 📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego: Znamy termin otwarcia tej nowej atrakcji turystycznej - zdjęcia Budowa wieży widokowej w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu na ukończeniu. Zakończono montaż konstrukcji, trwają prace wykończeniowe. Podjęto też decyzje dotyczące wskazania optymalnego terminu uruchomienia nowej atrakcji turystycznej. Wówczas Wałbrzych odwiedza najwięcej gości.

📢 Kolejny wypadek we Wrocławiu. Zderzyły się ze sobą dwa samochody na Rondzie Żołnierzy Wyklętych Do wypadku doszło w piątek, 8 marca, około godz. 8:00, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Zderzyły się ze sobą dwa samochody osobowe, jedno z nich uderzyło w sygnalizację świetlną. Sprawdźcie zdjęcia!

Tygodniowa prasówka 10.03.2024: 3.03-9.03.2024 Wrocław: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Wrocławiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szykują się nowe miejsca pracy! Gigant technologiczny, fińska firma Nokia, szuka pracowników We Wrocławiu zostanie wybudowane nowoczesne centrum badań i rozwoju Citylink Wrocław. Wielki kompleks w pobliżu Tarczyński Areny wynajmie fińska firma Nokia. Dzięki temu wrocławianie będą mieli nowe miejsca pracy.

📢 Magnolia Park we Wrocławiu świętuje Dzień Kobiet! Promocje, rabaty, niespodzianki Dzisiaj, 8 marca w Międzynarodowym Dniu Kobiet niespodzianki przygotowała dla pań Galeria Magnolia we Wrocławiu. Do soboty będą mogły cieszyć się bogatą ofertą atrakcji oraz korzystać z atrakcyjnych rabatów w Magnolia Park. 📢 Znaleziono niewybuchy przy mostach Pomorskich we Wrocławiu. Teraz są już neutralizowane Niewybuchy znaleziono niedaleko mostów Pomorskich we Wrocławiu. Konieczna była akcja saperów, którzy bezpiecznie wyciągnęli pociski i zneutralizowali je na poligonie. 📢 Szokujące znaleziska w centrum Wrocławia. Pod nieużywanym basenem znaleziono kiedyś ludzkie szczątki Szokujące odkrycie w nieużywanym od lat basenie przy ul. Ślężnej. Trafiono tam na szczątki kilkudziesięciu osób. Ta liczba może stale wzrastać, gdyż w czasach wojennych to miejsce służyło jako cmentarze: najpierw reformowany, a potem św. Marii Magdaleny. Jakie jeszcze tajemnice skrywa?

📢 Prezydent Wrocławia złożył pozew do sądu przeciwko byłej minister Annie Zalewskiej. Jaki jest powód? Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk złożył pozew do sądu przeciwko europoseł PiS, Annie Zalewskiej. Przedmiotem sporu są słowa byłej minister, jakoby Sutryk "za miliony złotych zabetonował park". Prezydent Wrocławia żąda przeprosin i zadośćuczynienia pieniężnego na Polski Czerwony Krzyż. 📢 Zabójca dwóch policjantów, Maksymilian F., usłyszał zarzuty. To nie jedyny skazany po tej tragedii Do strzelaniny, w wyniku której zginęło dwóch policjantów, doszło w grudniu 2023 roku. Zatrzymany Maksymilian F., przebywając w radiowozie, zdołał zabrać swój pistolet i uciec z samochodu. Za te uchybienia odpowiedzialność poniosą mundurowi, którzy najprawdopodobniej nie dopełnili obowiązków służbowych. 📢 Konserwator może nakazać odbudowę zabytkowej willi we Wrocławiu. Została zrównana z ziemią bez zezwolenia! Zburzona bez wymaganych zezwoleń 120-letnia willa przy al. Kasprowicza we Wrocławiu może zostać odbudowana. Sergiusz Kmiecik, przewodniczący rady miejskiej Wrocławia, złożył odpowiedni wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. To następstwo zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez inwestora.

📢 Tragedia w samym centrum Wrocławia. Po upadku z dachu Renomy zginął człowiek. Policja ustala przyczyny wypadku Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 4 marca, w godzinach wieczornych. Pod Renomą znaleziono ciało człowieka, który spadł z dachu galerii. Policja bada przyczyny i okoliczności zdarzenia. 📢 Koleje Dolnośląskie już niedługo pojadą do Warszawy! Kiedy to nastąpi? Świetna informacja dla pasażerów Kolei Dolnośląskich. Przewoźnik wystąpił już do Urzędu Transportu Kolejowego o zgodę i gdy ją otrzyma, uruchomione zostaną połączenia między Wrocławiem a Warszawą! Jak długo bzie trwała trasa? 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam cztery tiry W poniedziałek, 4 marca, doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A4. Zderzyły się cztery tiry, a na miejscu zdarzenia lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo prowadzonej reanimacji, nie udało się uratować życia kierowcy jednego z pojazdów.

📢 Dawna spółdzielnia inwalidów we Wrocławiu to już historia. Budynek został wyburzony Budynek dawnej spółdzielni inwalidów przy ul. Hubskiej to już historia! W ostatnich dniach ostatnie ściany obiektu zostały wyburzone. Do kogo należy ten teren i co na nim powstanie? 📢 Kolizja niedaleko Wrocławia. Na autostradzie A4 zderzyło się ze sobą 5 ciężarówek Do karambolu doszło w poniedziałek, 4 marca, około godz. 9:30. Na podwrocławskim odcinku autostrady A4 zderzyło się ze sobą 5 tirów. Ogromne utrudnienia dla kierowców! 📢 Wrocław przygotowuje się do wiosny! Wiele nowych kwiatów i roślin zostanie zasadzonych w różnych częściach miasta Pierwszy dzień wiosny jest już za pasem. Za oknem robi się coraz cieplej, a dni stają się coraz dłuższe. Także Wrocław przygotowuje się do powitania nowej pory roku. Między innymi na Alei Wielkiej Wyspy zostanie zasadzonych ponad tysiąc nowych roślin.

